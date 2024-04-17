К общественным работам планируют привлекать нарушителей Административного кодекса
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Привлекать правонарушителей к общественным работам в качестве административного наказания предложили в министерстве юстиции, передает BaigeNews.kz.
Поправки в Кодекс об административных правонарушениях рассмотрели и одобрили в первом чтении на заседании Мажилиса Парламента. Глава ведомства Азамат Ескараев отметил, что сегодня применение наказания в виде общественных работ существует в уголовном законодательстве.
"Так, проектом закона предлагается применять общественные работы по девяти статьям. Например, таким правонарушениям как мелкое хулиганство, распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, приставание в общественных местах", - рассказал Азамат Ескараев.
Закрепить исполнение этого взыскания предложили за акиматами. По задумке они должны разъяснять права и обязанности правонарушителю, осуществлять контроль за исполнением наказания и уведомлять органы внутренних дел в случае уклонения от выполнения работ.
"В свою очередь, организации будут составлять акты выполненных работ, вести табели отработанных часов, ежеквартально предоставлять в местные исполнительные органы отчет об исполнении общественных работ", - добавил министр юстиции.
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