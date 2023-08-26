  • 26 Августа, 23:34
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К государственной молодёжной премии "Дарын" добавили новую номинацию

Сегодня, 22:54
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МИОР РК Сегодня, 22:54
Сегодня, 22:54
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Фото: МИОР РК

Впервые к государственной молодежной премии "Дарын" добавлена номинация "Креативная деятельность". Об этом сообщил министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

Выступая в молодежной академии "Справедливый Казахстан — Ответственный гражданин", организованной министерством в Зеренде. 

"Как известно, в последние годы в стране динамично развивается креативная индустрия. Наша талантливая молодежь плодотворно трудится в разных сферах. Глава государства также отметил, что необходимо уделять пристальное внимание сфере креативной индустрии. Поэтому в этом году к государственной молодежной премии "Дарын" впервые добавлена номинация "креативная деятельность". Мы уверены, что сегодняшняя встреча будет результативной и планируем проводить ее ежегодно", — сказал Дархан Кыдырали. 

Стоит отметить, что более 100 молодых людей со всех регионов Казахстана за три дня приняли участие в различных тренингах и обменялись опытом.

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