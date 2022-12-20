К четырем годам колонии приговорили директора теплоэнергетической компании в Костанае

В Костанае суд вынес приговор в отношении директора КГП "Костанайская теплоэнергетическая компания" Аскара Бекпаганбетова, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор. Он осужден к четырем годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе и в квазигоссекторе.

Этим же приговором осуждены руководители предприятий ТОО "Теплоэнергомонтажстрой" Рустем Зиннатуллин и ТОО "АлатауСтрой-2009" Тулеген Турлугулов к двум годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в государственных и коммерческих организациях.

"Будучи директором КГП "Костанайская теплоэнергетическая компания" А. Бекпаганбетов, злоупотребляя должностными полномочиями, незаконно расторг ранее заключенный договор с ТОО "КосДинКом" на поставку газомазутных горелок и заключил другой договор с подконтрольными ему компаниями ТОО "Теплоэнергомонтажстрой" и ТОО "АлатауСтрой-2009" на поставку и монтаж оборудования в Костанайскую ТЭЦ уже на завышенную стоимость, что повлекло ущерб государству в размере 15 миллионов тенге", - говорится в сообщении Антикоррупционной службы.

Приговор вступил в законную силу.