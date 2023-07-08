К 900 годам тюрьмы приговорили "техасского стрелка"

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Виновный в убийстве 23 человек в американском Эль-Пасо в Техасе приговорён к 900 годам заключения. Это было одним из самых жестоких нападений в США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.kz.

90 пожизненныx срокoв, или 900 лет тюремного заключения. Таков заключительный вердикт Федерального суда города Эль-Пасо в отношении 24-летнего Патрика Крусиуса, также известного как "техасской стрелок".

Крусиус в августе 2019 года совершил одно из самых жестоких нападений в Соединённых Штатах, жертвами которого стали 23 человека и как минимум 20 получили ранения. 3 августа 2019 года стрелок целенаправленно приехал в Эль-Пасо из города Аллен (недалеко от Далласа) и открыл огонь из автомата по покупателям латиноамериканского происхождения в магазине Walmart.

Ранее, в феврале этого года, адвокаты Крусиуса и прокуратура достигли соглашения о смягчении приговора. Патрик Крусиус признал себя виновным по всем 90 пунктам обвинения, включая 23 пункта обвинений в преступлениях на почве ненависти, повлекших за собой гибель людей. По данным следствия, перед стрельбой Крусиус разместил в сети репортаж о "латиноамериканском вторжении в Техас".