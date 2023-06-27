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inform.kz Сегодня, 17:05
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Сегодня, 17:05
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Фото: inform.kz

К 5 годам тюрьмы за фиктивное банкротство приговорили жительницу Костаная

Индивидуального предпринимателя приговорили к пяти годам лишения свободы за преднамеренное банкротство, сообщает пресс-служба департамента госдоходов по Костанайской области министерства финансов нашей страны, передаёт BaigeNews.kz.

По решению специализированного межрайонного экономического суда по Костанайской области в январе 2021 года индивидуальный предприниматель "Д" признана банкротом в связи с имеющейся задолженностью свыше 185 миллионов тенге.

"По проведенному анализу в соответствии с порядком выявления признаков преднамеренного банкротства и действий, повлекших неплатежеспособность (несостоятельность) должника, Департаментом госдоходов составлено заключение в отношении ИП "Д" об имеющихся  признаках преднамеренного банкротства", - сообщили в ведомстве.

Таким образом, ИП "Д" совершила противоправные действия, скрыв имущество от ограничения в распоряжении в счет налоговой задолженности путем отчуждения в собственность супруга Д. по договорам дарений в виде жилого дома и двух земельных участков, а также два автотранспортных средств.

"По данному факту в отношении ИП "Д" возбуждено уголовное дело. Приговором суда №2 города Костаная года ИП "Д" признана виновной в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 238 УК РК, в виде лишения свободы сроком на пять лет с лишением её права занимать организационно-распорядительные должности в коммерческих предприятиях и организациях сроком на три года", - добавили в пресс-службе.

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Сегодня, 17:05
249
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