К 2030 году треть руководящих должностей в группе "Самрук-Қазына" займут женщины

Фото: пресс-службы АО «Самрук-Қазына»

Сегодня, 5 мая, в Астане состоялась выпускная церемония программы "Гендерное равенство" по подготовке женщин-руководителей в квазигосударственном секторе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Этот учебный проект группы компаний АО "Самрук-Казына" создан при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте и нацелен на повышение доли женщин в руководящих органах компаний и организаций в квазигосударственном секторе.

Проект стал одним из механизмов реализации поручения президента о 30%-ной представленности женщин на руководящих должностях в компаниях с государственным участием.

"Национальная комиссия представлена очень активными и перспективными женщинами, которые работают на общественных началах и вносят большой вклад в развитие той или иной отрасли и в решение актуальных проблем общества. Сегодня женское движение пополняется новыми яркими представительницами и лидерами. Уверена, что у каждой из вас есть свои идеи, инициативы, проекты, которые будут способствовать улучшению положения женщин в казахстанском социуме. Полагаю, что наш сегодняшний проект, который подразумевает включение женщин в советы директоров различных компаний, уникален", отметила заместитель руководителя Администрации президента, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Аида Балаева, выступая на церемонии.

Председатель правления "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов в своей речи подчеркнул, что в его группе компаний появился пул женщин, готовых трудиться на уровнях принятия решений. На данный момент там работают 259,5 тысячи человек, в том числе 72 тысячи женщин. Из них около 8,5 тысячи занимают руководящие посты, начиная от начальниц отделов. Это около трети от общего числа руководителей. Но в высшем руководстве (правления, советы директоров, наблюдательные советы) доля женщин составляет лишь 15 процентов.

Принимаются меры по увеличению этого показателя до 20 процентов в 2023 году и до 30 процентов к 2030 году. В этой связи создаются условия для развития среды по формированию навыков женского лидерства, стимулированию и продвижению женщин-руководителей, достижению приоритетов гендерного равенства.

Одним из эффективных инструментов по реализации этих задач стала программа "Гендерное равенство", благодаря которой сотрудницы группы компаний "Самрук-Қазына" с управленческим опытом со всего Казахстана прошли дополнительные курсы менеджмента, чтобы войти в составы советов директоров и набсоветов госкомпаний. Сегодня сертификаты об окончании курса получила 71 из них. 15 выпускниц уже включены в экспертные группы при центральных госорганах, региональных комиссиях по делам женщин и семейно-демографической политике. Ещё 10 участниц приняты в руководящие органы госкомпаний.