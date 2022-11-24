К 2023 году в Алматы установят 172 базовые станции 5G

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин встретился с населением Алматы, передаёт Baigenews.kz. Министр рассказал о том, как происходит перевод госуслуг в проактивный формат, а также ответил на вопросы алматинцев.

Для улучшения сервиса обслуживания в Казахстане созданы новые Цифровые офисы, где помимо создания комфортных условий применены процессы безбумажного обслуживания с максимально оптимальными процессами. В Алматы в 2023 году уже будет новый модернизированный ЦОН.

Для улучшения качества связи проводятся проверки операторов на системной и постоянной основе.

"По Алматы, если в 2021 г было всего 79 проверок, то в 2022 - 275 проверок, а сумма штрафов составила 127 миллионов тенге. В результате проверок операторами связи по Алматы за этот год установлено 8 новых базовых станций, улучшено 5", - рассказал Мусин.

Из-за "радиофобии" в Алматы только в 2022 году демонтировано 27 базовых станций, что ухудшает качество сигнала.

"Микроволновая печь, которая есть почти в каждой квартире, выдает 120 ватт, тогда как средняя мощность передатчика на базовой станции - 20-30 ватт", - привёл пример министр.

Отдельно Мусин обратил внимание на несоблюдение норм законодательства со стороны застройщиков жилых комплексов. Есть требование, что к каждому новому ЖК, вплоть до квартиры, застройщик должен проводить оптику. Соответственно любой новый жилой дом не должен сдаваться

без инфраструктуры связи.

"При этом 31 жилой комплекс, свыше тысячи домов и 11 тысяч квартир были сданы без проведения кабелей связи, предусмотренных правилами. Мы со своей стороны обеспечили принятие данного требования, но контроль за его соблюдением зависит от ответственных госорганов", - заявил Багдат Мусин.

Что касается IT- экосистемы, то она, по словам Мусина, достигла зрелости. Создана вся необходимая инфраструктура управления и развития цифровой экосистемы Казахстана, начиная от коворкинг-центров и специализированных лабораторий, инкубаторов и акселераторов.

"Более того, государство сформировало систему стимулирования, начиная от комплекса льгот для резидентов в МФЦА и Астана Хаба, заканчивая без залоговыми, беспроцентными и безвозвратными грантами для бизнеса от таких квазигоскомпаний, как Qazinnovations и так далее",- отметил министр.

К примеру, с начала года 50 лучших IT-компаний Казахстана заработали свыше 500 миллионов долларов США.