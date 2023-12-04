Jastar Jalyny-2023: Творческий молодёжный фестиваль стартовал в Астане
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Стартовал творческий фестиваль Jastar Jalyny-2023 среди вузов и студенческой молодёжи Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
В ходе фестиваля, который продлится до 12 декабря, молодёжь будет соревноваться в 10 номинациях.
Фестиваль пройдёт при поддержке Управления по вопросам молодёжной политики Астаны.
Jastar Jalyny-2023 - конкурс, проводимый в целях раскрытия творческого потенциала молодёжи, выявления одарённых молодых людей, оказания поддержки и создания условий для творческого развития талантливых ребят и коллективов, развития духовно-культурного потенциала студенческой молодёжи, совершенствования системы эстетического и этического воспитания студентов, формирования активной гражданской позиции, социальной ответственности, патриотических чувств, нравственных ценностей и лидерских качеств.
В конкурсной программе фестиваля принимают участие 15 университетов Астаны.
Номинации, представленные на фестивале Jastar Jalyny-2023:
- эстрада;
- национальный танец;
- современный танец;
- музыкальные инструменты;
- шахматы;
- поэзия;
- медиа;
- театр;
- рисование;
- Qazaq Quiz.
Состав жюри фестиваля Jastar Jalyny-2023 сформирован из самых опытных специалистов страны. Конкурсантов оценивают деятели искусств и культуры, заслуженные артисты страны, профессиональные хореографы и видеографы.
13 декабря в 17:00 в государственной академической филармонии имени Е. Рахмадиева состоится торжественная церемония закрытия фестиваля.
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