Jastar Jalyny-2023: Творческий молодёжный фестиваль стартовал в Астане

Стартовал творческий фестиваль Jastar Jalyny-2023 среди вузов и студенческой молодёжи Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В ходе фестиваля, который продлится до 12 декабря, молодёжь будет соревноваться в 10 номинациях.

Фестиваль пройдёт при поддержке Управления по вопросам молодёжной политики Астаны.

Jastar Jalyny-2023 - конкурс, проводимый в целях раскрытия творческого потенциала молодёжи, выявления одарённых молодых людей, оказания поддержки и создания условий для творческого развития талантливых ребят и коллективов, развития духовно-культурного потенциала студенческой молодёжи, совершенствования системы эстетического и этического воспитания студентов, формирования активной гражданской позиции, социальной ответственности, патриотических чувств, нравственных ценностей и лидерских качеств.

В конкурсной программе фестиваля принимают участие 15 университетов Астаны.

Номинации, представленные на фестивале Jastar Jalyny-2023:

эстрада;

национальный танец;

современный танец;

музыкальные инструменты;

шахматы;

поэзия;

медиа;

театр;

рисование;

Qazaq Quiz.

Состав жюри фестиваля Jastar Jalyny-2023 сформирован из самых опытных специалистов страны. Конкурсантов оценивают деятели искусств и культуры, заслуженные артисты страны, профессиональные хореографы и видеографы.

13 декабря в 17:00 в государственной академической филармонии имени Е. Рахмадиева состоится торжественная церемония закрытия фестиваля.