Изъяли 45 кг ртути: как в Казахстане нарушают правила обращения с опасными средствами

Сотрудниками подразделения по противодействию наркопреступности МВД на территории страны проведено республиканское оперативно-профилактическое мероприятие “Дәрмек”, передает Polisia.kz.

За время проведения операции проверено порядка 900 предприятий и организаций, использующих медицинские препараты в своей деятельности.

Выявлено 22 уголовных правонарушен ия в сфере обращения с наркотическими средствами и ядовитыми веществами. К административной ответственности привлечено 230 человек, в том числе 48 медицинских работников.

За нарушения условий хранения изъято 43 кг наркотических и психотропных веществ, свыше 9 тысяч таблеток и около 15 тысяч ампул медицинских препаратов.

Ограничен оборот свыше 3 тонн прекурсоров из-за нарушения норм лицензирования и требований технической укрепленности к объектам их хранения.