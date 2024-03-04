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Изъяли 45 кг ртути: как в Казахстане нарушают правила обращения с опасными средствами

Сегодня, 10:08
АВТОР
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svidok.info Сегодня, 10:08
Сегодня, 10:08
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Фото: svidok.info

Сотрудниками подразделения по противодействию наркопреступности МВД на территории страны проведено республиканское оперативно-профилактическое мероприятие “Дәрмек”, передает Polisia.kz.

За время проведения операции проверено порядка 900 предприятий и организаций, использующих медицинские препараты в своей деятельности.

Выявлено 22 уголовных правонарушен ия в сфере обращения с наркотическими средствами и ядовитыми веществами. К административной ответственности привлечено 230 человек, в том числе 48 медицинских работников.

За нарушения условий хранения изъято 43 кг наркотических и психотропных веществ, свыше 9 тысяч таблеток и около 15 тысяч ампул медицинских препаратов.

Ограничен оборот свыше 3 тонн прекурсоров из-за нарушения норм лицензирования и требований технической укрепленности к объектам их хранения.

"К примеру, в ходе проверки на территории одного из промышленных объектов Северо-Казахстанской области обнаружено и изъято 45 кг ртути, которая хранилась с нарушением правил обращения с ядовитыми веществами. Также при проверке столичной медицинской организации выявлены нарушения правил хранения и уничтожения наркотических средств, где изъято 350 ампул морфина. За такие нарушения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 160 МРП либо арест на срок до 40 суток. Работа в данном направлении продолжается", – сообщил начальник департамента – официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

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