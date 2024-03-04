Изъяли 45 кг ртути: как в Казахстане нарушают правила обращения с опасными средствами
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Сотрудниками подразделения по противодействию наркопреступности МВД на территории страны проведено республиканское оперативно-профилактическое мероприятие “Дәрмек”, передает Polisia.kz.
За время проведения операции проверено порядка 900 предприятий и организаций, использующих медицинские препараты в своей деятельности.
Выявлено 22 уголовных правонарушен ия в сфере обращения с наркотическими средствами и ядовитыми веществами. К административной ответственности привлечено 230 человек, в том числе 48 медицинских работников.
За нарушения условий хранения изъято 43 кг наркотических и психотропных веществ, свыше 9 тысяч таблеток и около 15 тысяч ампул медицинских препаратов.
Ограничен оборот свыше 3 тонн прекурсоров из-за нарушения норм лицензирования и требований технической укрепленности к объектам их хранения.
"К примеру, в ходе проверки на территории одного из промышленных объектов Северо-Казахстанской области обнаружено и изъято 45 кг ртути, которая хранилась с нарушением правил обращения с ядовитыми веществами. Также при проверке столичной медицинской организации выявлены нарушения правил хранения и уничтожения наркотических средств, где изъято 350 ампул морфина. За такие нарушения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 160 МРП либо арест на срок до 40 суток. Работа в данном направлении продолжается", – сообщил начальник департамента – официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.
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