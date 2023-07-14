Извинений не будет: решение по иску музыканта Рузахунова к МВД оставлено без изменения

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Музыкант из Кыргызстана Викрам Рузахунов не получит извинений от МВД Казахстана. Такое решение принял суд, передаёт BaigeNews.kz.

Из материалов дела следует, что 9 января 2022 года на телеканале "Казахстан" продемонстрирован видеосюжет об участии гражданина Кыргызстана в беспорядках в Алматы.

Рузахунов обратился с иском к МВД РК, заявив, что ведомство через СМИ распространило необоснованное обвинение о планировании и участии истца - гражданина Кыргызстана в беспорядках, произошедших в Алматы. Он требовал признать распространённые сведения не соответствующими действительности и возложить обязанность опровергнуть их.

Решением межрайонного суда по гражданским делам Астаны от 19 мая 2023 года в удовлетворении иска отказано, на что истцом подана апелляционная жалоба.

Апелляционным судом решение оставлено в силе.

Судебная коллегия согласилась с выводом суда первой инстанции о том, что по делу не доказан факт передачи в ТРК "Казахстан" записи в отношении истца именно ответчиком - МВД.