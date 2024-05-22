Известный в Алматы блогер скрывал заработки, чтобы не платить алименты

Суд в Алматы рассмотрел дело в отношении блогера, перечислявшего алименты своему ребёнку в размере 20 000 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Иск в Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних подала мать ребёнка.

"С. обратилась с иском о взыскании алиментов в твёрдой денежной сумме, мотивируя требования тем, что отец ребёнка Ж., являясь известным блогером и имея иной доход, оплачивает алименты на содержание ребёнка в размере 20 000 тенге", - сообщили в суде.

Было установлено, что ранее с Ж. в отношении несовершеннолетнего взысканы алименты в размере ¼ части от заработка и иного дохода. В ходе разбирательства дела отец представил справку, что зарабатывает 70 000 тенге.

"Из банковских выписок следовало, что Ж. имеет существенные денежные обороты на счетах, совершает дорогостоящие покупки, частые выезды за пределы страны в целях туризма и отдыха. Согласно статьи 141 Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье", при отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов на несовершеннолетних детей и в случаях, когда взыскание алиментов в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу родителя невозможно, затруднительно или существенно нарушает интересы одной из сторон, суд вправе определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно в твёрдой денежной сумме или одновременно в долях и в твёрдой денежной сумме. К таким случаям относятся взыскание алиментов с родителей, имеющих нерегулярный, меняющийся заработок и (или) иной доход, либо если родитель получает заработок и (или) иной доход полностью или частично в натуре", - пояснили в суде.

Учитывая открывшиеся обстоятельства, в том числе наличие у ответчика иного дохода, судом в интересах ребёнка принято решение о взыскании алиментов с ответчика Ж. в пользу С. в твёрдой денежной сумме в размере 30 МРП - 110 760 тенге.

Решение суда пока не вступило в законную силу.