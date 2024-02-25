  • 25 Февраля, 20:34
  • BAIGENEWS

Известный карагандинский предприниматель погиб в ДТП

Сегодня, 19:24
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pixels Сегодня, 19:24
Сегодня, 19:24
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Фото: pixels

В ДТП погиб известный в Караганде бизнесмен Петр Васильченко, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Вечернюю Караганду".

Авария произошла на  трассе Караганда — Балхаш близ посёлка Акшатау 23 февраля. Столкнулись Mercedes, которым управлял Петр Васильченко и "Газель. 

От полученных травм водитель немецкой машины скончался на месте происшествия. Его супруга попала в больницу.

Петр Васильченко был основателем и руководителем крупной компании в Караганде по выпечке хлебобулочных изделий "Орион".

Кроме того в мае 2022 года он выкупил у Ерлана Нигматулина хлебопекарной комбинат Балхаш Нан.

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