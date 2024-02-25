Известный карагандинский предприниматель погиб в ДТП
Сегодня, 19:24
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Сегодня, 19:24Сегодня, 19:24
191Фото: pixels
В ДТП погиб известный в Караганде бизнесмен Петр Васильченко, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Вечернюю Караганду".
Авария произошла на трассе Караганда — Балхаш близ посёлка Акшатау 23 февраля. Столкнулись Mercedes, которым управлял Петр Васильченко и "Газель.
От полученных травм водитель немецкой машины скончался на месте происшествия. Его супруга попала в больницу.
Петр Васильченко был основателем и руководителем крупной компании в Караганде по выпечке хлебобулочных изделий "Орион".
Кроме того в мае 2022 года он выкупил у Ерлана Нигматулина хлебопекарной комбинат Балхаш Нан.