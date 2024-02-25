Известный карагандинский предприниматель погиб в ДТП

В ДТП погиб известный в Караганде бизнесмен Петр Васильченко, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Вечернюю Караганду".

Авария произошла на трассе Караганда — Балхаш близ посёлка Акшатау 23 февраля. Столкнулись Mercedes, которым управлял Петр Васильченко и "Газель.

От полученных травм водитель немецкой машины скончался на месте происшествия. Его супруга попала в больницу.

Петр Васильченко был основателем и руководителем крупной компании в Караганде по выпечке хлебобулочных изделий "Орион".

Кроме того в мае 2022 года он выкупил у Ерлана Нигматулина хлебопекарной комбинат Балхаш Нан.