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Сегодня, 04:08
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Известный иммунолог назвал опасные причины кашля
Опасные причины кашля назвал в личном Telegram-аккаунте известный иммунолог, педиатр и соведущий Елены Малышевой по программе "Жить здорово!" Андрей Продеус, передает BaigeNews.kz.
"Причины затяжного, надсадного кашля чаще всего бывают серьезные. Это хронические инфекции по типу коклюша, онкологические заболевания, прием некоторых сердечных препаратов и гастроэзофагеальный рефлюкс", - сказал врач.
Если же речь идет о кашле как симптоме ОРВИ, то, по словам Продеуса, важно разобраться, где локализуется раздражение — в верхних или нижних дыхательных путях. Препараты в этих случаях нужно принимать разные, поэтому, прежде чем пить любые медикаменты от кашля (муколитики, противокашлевые), необходимо показаться врачу. Заниматься самолечением не рекомендуется.
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