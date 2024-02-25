Известный футболист нанял телохранителя из-за фанатки

Футболист сборной Англии Трент Александер-Арнольд нанял телохранителя и частного детектива, чтобы защититься от назойливой фанатки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sportbox.ru.

По информации The Sun, футболист также сменил номер мобильного телефона, установил системы видеонаблюдения и сигнализацию после того, как ему присылали письма и материалы непристойного содержания.

Членов его семьи также засыпали странными сообщениями. Женщина появлялась рядом с его домом, на тренировочной базе "Ливерпуля" и в любимых заведениях футболиста.

В результате 26‑летнему защитнику посоветовали не публиковать данные о своих передвижениях в социальных сетях. Руководство "Ливерпуля" было предупреждено о ситуации и оказывает Тренту "полную поддержку".

Сообщается, что футболиста преследовали в течение последних 12 месяцев.

Ранее фанатка актера Леонардо Ди Каприо из России заплатила аферистам за разговор с кумиром. Прикинувшийся актером мошенник выразил готовность приехать в Чебоксары и попросил оплатить перелёт, пообещав вернуть затраченную сумму.