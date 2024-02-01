Фанатка Ди Каприо заплатила аферистам за разговор с кумиром

Фанатка известного американского актёра Леонардо Ди Каприо из России отдала мошенникам 80 тысяч рублей (400 тысяч тенге), чтобы стать участницей фан-клуба знаменитости, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "МИР 24".

Обманутая 32-летняя вожатая обратилась в отдел полиции в Чебоксарах и пожаловалась, что 19 лет мечтала встретиться с кумиром и даже оформила кредит, чтобы пообщаться с ним.

"С 2005 года поклонница голливудского актёра искала с ним связи через интернет, оставляя сообщения и комментарии. В январе прошлого года через популярное приложение ей пришло электронное письмо от пользователя "Леонардо Ди Каприо", который признался в симпатии жительнице Чебоксар", – рассказали в МВД Чувашии.

После пяти месяцев общения мужчина предложил ей вступить в клуб фанатов, который даст возможность общаться по видеосвязи. Эта услуга оказалась платной. Не имея в наличии средств, женщине пришлось оформить кредит. После оплаты "голливудский актёр" ей реально позвонил, но беседа длилась всего одну секунду, разглядеть черты "кумира" поклонница не успела.

"Общение продолжилось в виде текстовых сообщений, в одном из которых "актёр" выразил готовность приехать в Чебоксары и попросил оплатить перелёт, пообещав вернуть затраченную сумму. Горожанка поняла, что её обманули", – сообщили в МВД Чувашии.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.