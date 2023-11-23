Известны все стыковые матчи Евро-2024 с участием Казахстана
Сегодня, 18:21
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Сегодня, 18:21Сегодня, 18:21
140Фото: КФФ
В Ньоне (Швейцария) прошла жеребьёвка стыковых матчей чемпионата Европы-2024 по футболу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Её результаты таковы:
Полуфиналы
Путь A: Польша — Эстония, Уэльс — Финляндия
Путь B: Израиль — Исландия, Босния и Герцеговина — Украина
Путь C: Грузия — Люксембург, Греция — Казахстан
Финал
Путь A: Уэльс / Финляндия — Польша / Эстония
Путь B: Босния и Герцеговина / Украина — Израиль / Исландия
Путь C: Грузия / Люксембург — Греция / Казахстан.
Напомним, сборная Казахстана не смогла попасть на Евро-2024 через отборочный турнир. Полуфинальный матч плей-офф Лиги наций состоится 21 марта 2024 года.
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