Известны все стыковые матчи Евро-2024 с участием Казахстана

В Ньоне (Швейцария) прошла жеребьёвка стыковых матчей чемпионата Европы-2024 по футболу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Её результаты таковы:

Полуфиналы

Путь A: Польша — Эстония, Уэльс — Финляндия

Путь B: Израиль — Исландия, Босния и Герцеговина — Украина

Путь C: Грузия — Люксембург, Греция — Казахстан

Финал

Путь A: Уэльс / Финляндия — Польша / Эстония

Путь B: Босния и Герцеговина / Украина — Израиль / Исландия

Путь C: Грузия / Люксембург — Греция / Казахстан.

Напомним, сборная Казахстана не смогла попасть на Евро-2024 через отборочный турнир. Полуфинальный матч плей-офф Лиги наций состоится 21 марта 2024 года.