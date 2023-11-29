Известного марафонца осудили за финансирование экстремисткой организации в Казахстане
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Межрайонный суд по уголовным делам Астаны огласил приговор марафонцу Марату Жыланбаеву, обвинённому в финансировании запрещённой экстремисткой организации "Демократический выбор Казахстана", а также в участии в её деятельности, передаёт BaigeNews.kz.
Судом установлено, что Жыланбаев, являясь сторонником ДВК, поддерживал связь с лидером организации Мухтаром Аблязовым и его зарубежным штабом, получал от них поручения и указания, преследующие цель насильственного изменения Конституционного строя в Казахстане.
"В частности, Жыланбаев, по предварительному сговору с координатором штаба ДВК, скрывающимся за границей, организовывал финансовые, информационные и иного рода услуги, заведомо осознавая, что они будут использованы для осуществления экстремистской деятельности", - сообщили в суде.
Прокурор поддержал обвинение и просил суд назначить спортсмену 10 лет лишения свободы с лишением права заниматься общественно-политической деятельностью сроком на три года.
Сторона защиты просила оправдать подсудимого за отсутствием состава преступлений.
"Приговором суда Жыланбаев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 258 и частью 2 статьи 405 УК РК и осуждён по совокупности уголовных правонарушений к семи годам лишения свободы с лишением права заниматься общественно-политической деятельностью, в том числе с использованием средств массовой информации и сетей телекоммуникаций сроком на три года", - сообщили в суде.
Смягчающими обстоятельствами судом признаны наличие малолетнего ребенка и отсутствие судимости.
Приговор не вступил в законную силу.
Жыланбаев - победитель и призёр международных соревнований по ультрамарафону. Автор семи рекордов по марафонскому бегу, занесёны в Книгу рекордов Гиннесса. Единственный казахстанец, пробежавший крупнейшие пустыни планеты.
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