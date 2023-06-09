Известная оперная певица исполнила песню Димаша

6 июня в четвертьфинале вокального шоу "Голос Чили" кубинская певица Зойлин Ибарра выступила с композицией в исполнении Димаша Кудайбергена "SOS d’un terrien détresse". Песня прозвучала на испанском языке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт казахстанской знаменитости.

"Димаш — один из самых удивительных исполнителей в мире, который поражает всех своим большим вокальным диапазоном. Обычно в песнях две-три октавы, но в этой композиции у Димаша ноты в пять октав! Для меня это был большой вызов", - прокомментировала выбор песни певица.

Члены жюри подчеркнули сложность исполнения этой композиции именно в интерпретации Димаша, а также добавили, что в Чили действительно очень много поклонников его творчества.

Напомним, 24 мая, в свой день рождения, звезда казахстанской эстрады представил новую музыкальную композицию "Omir".