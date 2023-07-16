Известная эпичным похудением боксёрша оголила грудь после своей победы

Фото: instagram.com/daniella.hemsley

Английская звезда TikTok и OnlyFans Даниэлла Хемсли ошеломила болельщиков своим дебютом в боксе, передаёт BaigeNews.kz

Как сообщает sport24.ru, в Дублине 15 июля состоялся боксёрский турнир Kingpyn High Stakes. В сетке проигравших Хемсли встретилась с польской моделью и инфлюэнсером Александрой Даниэлкой и победила судейским решением — 48-47, 48-47 и 49-46.

После объявления результатов поединка Хемсли задрала свой топ и, к большому шоку зрителей, присутствовавших на 3Arena, продемонстрировала свою грудь. Видео попало в прямой эфир и активно распространяется в соцсетях.

В Великобритании Даниэлла известна ещё и своим легендарным похудением.

По информации портала kick-or-die.ru, девушке 23 года. Она родом из обеспеченной семьи: училась в частной школе и ни в чем себе не отказывала. В 12 лет у девочки началось расстройство пищевого поведения. Её родители разошлись, и на этом фоне Даниэлла стала заедать стресс, лопала по 8 тысяч калорий за раз и очень сильно набрала вес. Затем Хемсли очнулась, увидела себя не в самой лучшей форме и впала в депрессию, из-за которой даже бросила школу.

Но спустя год она записалась в спортзал, стала ходить на дорожке и выполнять упражнения для новичков. Тело вернулось в норму, а у Хемсли появилась новая страсть – бодибилдинг. Спорт помог восстановить и пробелы в образовании: девочка закончила школу с отличием.

Похудение мотивировало Даниэллу развиваться в социальных сетях. Она посвятила себя изучению фитнес-индустрии, правильного питания и здорового образа жизни.

С 2020 года Хемсли очень популярна в сети, имеет рекламные контракты и даже несколько съемок для Playboy.

Сейчас цель Даниэллы – медицинский университет. Она мечтает стать физиотерапевтом и помогать людям через спорт и движение.Хемсли подписала контракт с Kingpyn High Stakes в марте 2023 года.

Её первый боксерский поединок прошел в апреле. Тогда Даниэлла уступила другой известной блогерше Джулии Пока решением судей.

А вот бой против Александры Даниэлки удался. Она победила единогласным решением, но запомнилась не только качественным боксом.

Сама Даниэлла Хемсли жалеет о поступке. Она извинилась и сказала, что зря поддалась эмоциям после победы.