Изувеченной родственниками алматинке провели бесплатные операции

Хирурги подарили новое лицо 18-летней алматинке Диане Ивановой, над которой издевались родные мать и бабушка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Общественный резонанс история получила 12 лет назад, когда ребёнок попал в реанимацию с проломленным черепом. Из-за постоянных побоев на лице девочки осталось много шрамов.

Два месяца назад после резонанса в социальных сетях медики одной из алматинских частных клиник решили бесплатно помочь Диане. Ей провели больше 10 операций за один раз. У неё был сломан нос, оторвана часть уха, повреждены губы. И это далеко не весь список увечий. Девушка с трудом дышала и не могла правильно пережёвывать пищу.

"Такую операцию, я считаю, что впервые проводили в Казахстане в таком объёме. И сразу одномоментно. Было очень сложно, потому что каждый кусочек мы собрали: было всё сломано в костном хрящевом отделе. Восстановили функциональность и эстетику. Когда мы работали командой – мы каждый раз оперируем, заходим внутрь органов, – были в шоке, потому что анатомия была вся нарушена", - рассказал основатель клиники пластической хирургии Мохаммед Шбайр.

До такого состояния девочку годами доводили мать и бабушка. Родственники жестоко издевались над ней: в ход шли кулаки, костыли, гаечные ключи. После общественного резонанса бабушку депортировали в Россию, а родную мать осудили на шесть лет.

Опеку над девочкой взяла Надежда Барсукова, которую с Дианой связывают дальние родственные связи.

"Диана пошла в девятый класс. Ребёнок обучается по сцецпрограмме, на домашнем обучении. Но для 10-11 класса у нас нет такой программы. Ребёнку придется заканчивать только девять классов. И чтобы официально её в какой-то колледж устроить, по состоянию здоровья она не пройдёт, поэтому мы сейчас оформляем инвалидность для того, чтобы искать учреждение, где дети с ограниченными возможностями получают профессию", - говорит Надежда Барсукова.

Процесс реабилитации после операции займёт ещё год. Всё это время за Дианой будут наблюдать врачи. Также с девушкой поработают косметологи.