Израиль отказался от сделки с ХАМАС по освобождению заложников по формуле "50 на 50" — СМИ

Как сообщает израильское новостное издание Yedioth Ahronoth, Израиль отвергает сделку с палестинским радикальным движением, предусматривающую освобождение 50 израильских пленников из сектора Газа, потребовав, чтобы женщины не были разлучены со своими детьми. Представители Израиля также добавили, что страна была бы готова рассмотреть сделку в случае освобождения 70 израильских заложников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

Накануне телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что Израиль и ХАМАС близки к заключению сделки по освобождению заложников, захваченных радикалами при нападении на еврейское государство. По их сведениям, возможная сделка подразумевает освобождение 50 заложников, удерживаемых боевиками в секторе Газа, в обмен на освобождение 50 женщин и детей. Договоренности также затрагивают отправку гуманитарной помощи в палестинский анклав. Собеседники Al Arabiya подтвердили, что сделка включает трехдневное прекращение огня.

Как сообщила 15 ноября телекомпания ABC со ссылкой на израильского чиновника высокого ранга, о сделке по освобождению заложников может быть объявлено в ближайшие два или три дня. По сведениям источников агентства Reuters, движение ХАМАС согласилось с общими условиями сделки с Израилем, в соответствии с которой оно освободит около 50 заложников в обмен на трехдневное прекращение огня в секторе Газа. Однако в пятницу ABC со ссылкой на израильского чиновника сообщило, что вопрос о числе заложников, которых готово освободить ХАМАС, является главным препятствием для обмена. Израиль настаивает на освобождении всех детей, их матерей и членов их семей, всего это около 80 заложников. В свою очередь ХАМАС готово отпустить только женщин и маленьких детей, то есть около 50 человек.