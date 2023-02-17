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  • Износ ТЭЦ в отдельных регионах превышает 90 процентов - Ашимбаев
inform.kz Сегодня, 12:16
152
Сегодня, 12:16
152
Фото: inform.kz

Износ ТЭЦ в отдельных регионах превышает 90 процентов - Ашимбаев

Более чем на 50 процентов изношены казахстанские электросети. А в некоторых регионах этот показатель достиг 80 процентов. Об этом заявил спикер сената Маулен Ашимбаев в ходе парламентских слушаний, передаёт BaigeNews.kz.

"В целом износ основного оборудования электростанций достигает 57 процентов. В отдельных регионах этот показатель находится на уровне 88 процентов. С каждым годом увеличивается износ оборудования ТЭЦ, который в настоящее время достиг 66 процентов. Износ теплоэлектроцентралей в отдельных регионах превышает 90 процентов", - сказал Маулен Ашимбаев во время парламентских слушаний в сенате.

Он напомнил, что есть поручение главы государства - снизить износ генерирующих мощностей за счет программы "Тариф в обмен на инвестиции".

"Со стороны соответствующих госорганов необходимы конкретные шаги в этом направлении. Одновременно регионам важно активизировать работу по модернизации сетей теплоснабжения, износ которых превышает 50 процентов. В некоторых регионах этот показатель достиг 80 процентов. В рамках уточнения бюджета 2023 года планируется предусмотреть средства на эти цели. Но это только начало большой работы по модернизации ТЭЦ и инженерных сетей. Необходимо последовательно решать эти проблемы, которые непосредственно касаются благополучия наших граждан", - заключил спикер.

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#ТЭЦ #Маулен Ашимбаев #износ
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:16
152
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