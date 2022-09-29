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  • Изменились адреса приёма иностранных граждан для присвоения ИИН
Изменились адреса приёма иностранных граждан для присвоения ИИН Сегодня, 22:20
152

Изменились адреса приёма иностранных граждан для присвоения ИИН

Изменены адреса приёма иностранных граждан для присвоения ИИН. Об этом сообщили в госкорпорации "Правительство для граждан", передаёт BaigeNews.kz.

По новым адресам будут принимать только иностранцев.

"Ранее в связи с увеличением обращений иностранцев в ЦОНы, госкорпорацией принято решение об обслуживании граждан в отдельно усиленных ЦОНах в восьми городах Казахстана. Теперь же посетители смогут получить услугу "Формирование ИИН иностранцам, временно пребывающим в РК" в специально выделенных для иностранцев пунктах приема", - сообщили в "Правительстве для граждан".

Теперь сотрудники ЦОНов обслуживают только иностранцев по следующим адресам:

  • Алматы, мкр. Шугыла, 347/2, Центр миграционных услуг;
  • Костанай, ул. Тауелсиздик, 118/1, Костанайский Региональный Университет;
  • Павлодар, ул. Павлова, 48/1, отдел миграционной полиции;
  • Петропавловск, ул. Каттая Кеншинбаева, 22, Жастар Сарайы;
  • Астана, пр. Республики, 34, Жастар Сарайы; 
  • Актобе, ул. Татеулы, 5, Жекпе-Жек Сарайы;
  • Уральск, ул. Жангир хана, 160/4, здание акимата.
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#ЦОН #иностранцы #Правительство для граждан
Журналист
Сегодня, 22:20
152
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