Изменились адреса приёма иностранных граждан для присвоения ИИН

Изменены адреса приёма иностранных граждан для присвоения ИИН. Об этом сообщили в госкорпорации "Правительство для граждан", передаёт BaigeNews.kz.

По новым адресам будут принимать только иностранцев.

"Ранее в связи с увеличением обращений иностранцев в ЦОНы, госкорпорацией принято решение об обслуживании граждан в отдельно усиленных ЦОНах в восьми городах Казахстана. Теперь же посетители смогут получить услугу "Формирование ИИН иностранцам, временно пребывающим в РК" в специально выделенных для иностранцев пунктах приема", - сообщили в "Правительстве для граждан".

Теперь сотрудники ЦОНов обслуживают только иностранцев по следующим адресам: