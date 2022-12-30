Изменения внесут в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в РК

Заседание госкомиссии по вопросам модернизации экономики провёл премьер-министр РК Алихан Смаилов, передаёт BaigeNews.kz.

Участники обсудили внесение изменений в Комплексный план приватизации на 2021-2025 годы, в том числе исключение из него нескольких предприятий коммунальной собственности.

Кроме того, рассмотрены планы по строительству важных объектов социального назначения в Алматинской области и реализации активов АО "Самрук-Қазына".

По всем рассмотренным вопросам премьер-министр дал госорганам поручения.