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Изменения внесут в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в РК Сегодня, 18:22
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Сегодня, 18:22
192

Изменения внесут в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в РК

Заседание госкомиссии по вопросам модернизации экономики провёл премьер-министр РК Алихан Смаилов, передаёт BaigeNews.kz.

Участники обсудили внесение изменений в Комплексный план приватизации на 2021-2025 годы, в том числе исключение из него нескольких предприятий коммунальной собственности.

Кроме того, рассмотрены планы по строительству важных объектов социального назначения в Алматинской области и реализации активов АО "Самрук-Қазына".

По всем рассмотренным вопросам премьер-министр дал госорганам поручения.

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#приватизация
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:22
192
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