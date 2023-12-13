Изменения в протоколе ЕАЭС о присоединении Кыргызстана ратифицировал Мажилис

Депутаты Мажилиса ратифицировали протокол о внесении изменения, касающегося присоединения Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, передаёт BaigeNews.kz.

Протокол подписан 25 мая 2023 года в Москве. Документом предлагается продлить для Кыргызстана срок проведения модернизации пунктов пропуска на таможенной границе ЕАЭС с 96 до 108 месяцев.

"Кыргызская Республика в соответствии с переходными положениями по её присоединению к Евразийскому экономическому союзу взяла на себя обязательство обеспечить обустройство и материально-техническое оснащение всех пунктов пропуска Кыргызской Республики на таможенной границе союза в течение 24 месяцев. Протокол продлевался три раза", — сообщил заместитель премьер-министра, министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на пленарном заседании мажилиса.

Ранее в мажилисе депутаты одобрили в первом чтении поправки по вопросам трансфертного ценообразования.