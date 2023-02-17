Изменения произошли в работе пунктов пропуска на границе Казахстана и Узбекистана

Временно изменён регламент работы автомобильных пунктов пропуска "Казыгурт" и "Атамекен" на казахстанско-узбекской границе. Подробности сообщили в Комитете государственных доходов (КГД) Минфина РК, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с проведением работ по модернизации и техническому дооснащению пунктов пропуска на внешней границе ЕАЭС с 15 февраля через пункты пропуска "Атамекен" и "Казыгурт" перемещаются только грузовые транспортные средства. Для обеспечения безопасности граждан при пересечении границы и полноценного таможенного контроля временно запрещён пропуск физических лиц, легкового транспорта, автобусов и транспортных средств с грузоподъёмностью до 3,5 тонны", - сказано в сообщении.