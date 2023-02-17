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  • Изменения произошли в работе пунктов пропуска на границе Казахстана и Узбекистана
atpress.kz Сегодня, 17:27
131
Сегодня, 17:27
131
Фото: atpress.kz

Изменения произошли в работе пунктов пропуска на границе Казахстана и Узбекистана

Временно изменён регламент работы автомобильных пунктов пропуска "Казыгурт" и "Атамекен" на казахстанско-узбекской границе. Подробности сообщили в Комитете государственных доходов (КГД) Минфина РК, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с проведением работ по модернизации и техническому дооснащению пунктов пропуска на внешней границе ЕАЭС с 15 февраля через пункты пропуска "Атамекен" и "Казыгурт" перемещаются только грузовые транспортные средства. Для обеспечения безопасности граждан при пересечении границы и полноценного таможенного контроля временно запрещён пропуск физических лиц, легкового транспорта, автобусов и транспортных средств с грузоподъёмностью до 3,5 тонны", - сказано в сообщении.

Физических лиц, легковые автомобили и автобусы будут пропускать в пунктах:

  • "Б.Конысбаева" (РК) - "Яллама" (РУ) (физические лица, легковые автотранспортные средства, автобусы и грузовые АТС с грузоподъемностью до 3,5 тонны);
  • "Жибек жолы" (РК) – "Гишт куприк" (РУ) (физические лица, легковые автотранспортные средства, автобусы);
  • "Сырдарья" (РК) – "Малик" (РУ), "Целинный" (РК) – "Ок олтин" (РУ) (легковые автотранспортные средства, физические лица).

Завершить модернизацию планируют в четвёртом квартале 2024 года.

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#граница #Узбекистан
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:27
131
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