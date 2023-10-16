Издевались над задержанными: полицейским вынесли приговор в Астане

В межрайонном суде по уголовным делам Астаны вынесли приговор в отношении четверых бывших полицейских по факту пыток, передаёт BaigeNews.kz.

Дело было возбуждено по пунктам 1 и 2 части 2 статьи 146 УК РК.

"Т., Ә., Ж. и М., являясь сотрудниками полиции и занимаясь проведением оперативно-розыскных, оперативно-профилактических, оперативно-поисковых мероприятий по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию имущественных преступлений, вступили между собой в предварительный сговор и неоднократно применив физическую силу, причинили психические страдания в отношении четырех лиц, подозреваемых в совершении карманных краж, с целью запугивания и получения сведений либо признательных показаний в совершении краж мобильных телефонов", - сообщили в суде.

Вина подсудимых доказана показаниями потерпевших, заключениями судебно-медицинских экспертиз, судебно-психологических экспертиз и другими материалами уголовного дела.

Смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами суд признал в отношении Ә. и Ж. наличие малолетних детей. Отягчающим обстоятельством в отношении подсудимых признано нарушение принятой ими присяги.

"Приговором суда Т.,Ә. и М., признаны виновными в совершении уголовного правонарушения. Каждому из них назначено наказание по четыре года лишения свободы с лишением права занимать должности на госслужбе и в правоохранительных органах сроком на три года. Ж. признан виновным и осужден к трём годам шести месяцам лишения свободы. На основании части 1 статьи 49 УК М. и Ж. лишены специального звания "Старший сержант полиции", Ә. и Т. - звания "Сержант полиции", - уточнили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.