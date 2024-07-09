Избившему возлюбленную мужчине вынесли приговор в Алматы

В Наурызбайском райсуде Алматы рассмотрели уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в совершении хулиганства, сопряжённого с насилием. В подъезде дома он несколько раз ударил женщину, с которой ранее сожительствовал, чем причинил легкий вред её здоровью, передаёт BaigeNews.kz.



Подсудимый признал вину в содеянном, раскаялся и добровольно возместил потерпевшей причинённый вред.

Женщина простила "бывшего" и просила не лишать его свободы. Прокурор настаивал на ограничении свободы сроком на один год.

При назначении наказания суд принял во внимание требования пункта 1 части 1 статьи 55 УК РК. Лишение свободы не назначается при осуждении лица за совершение преступления небольшой тяжести при условии, что лицо добровольно возместило имущественный ущерб, загладило моральный и иной вред, причинённый преступлением.

Смягчающими обстоятельствами стали признание вины, раскаяние в содеянном, добровольное возмещение вреда, причинённого преступлением.

Подсудимый признан виновным в хулиганстве, ему назначено наказание в виде года ограничения свободы.