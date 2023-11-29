Избивают и наказывают: подросток позвонил в полицию и рассказал о насилии в Алматы

Сообщение об издевательствах над подростком получили алматинские полицейские из одного из пансионатов. Объект относится к благотворительному учреждению. По словам звонившего, его насильно удерживают в учреждении, заставляют учить сомнительную литературу и слушать религиозные проповеди. Однако сразу попасть в пансионат правоохранители не смогли, их не впускали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

"К вам приехала полиция. Показали служебное удостоверение. На ваше учреждение поступила жалоба. Показали заявление. Вы с ним ознакомились лично. Так почему вы не впускаете нас сейчас?" – спросили у сотрудника пансионата полицейские.

Звонок на пульт 102 поступил от постояльца благотворительного учреждения. Воспитанник рассказал, что он неоднократно подвергался избиению.

Зайти в учреждение стражам порядка удалось лишь спустя два часа, после того, как приехал прокурор. Выяснилось, что внутри проживают 13 несовершеннолетних детей. На месте также присутствовали представители органов опеки и психолог.

Личность звонившего в полиции раскрывать не стали. Но сотрудники пансионата вызвали родителей одного из воспитанников.

"Он лжёт. Мой сын лжец. Я знаю своего ребёнка. Мой сын лжёт!" - заявил официальный представитель.

После недолгих разбирательств было решено доставить всех детей в отдел полиции.

"Сотрудникам Управления полиции Турксибского района поступил сигнал от несовершеннолетнего, который воспитывается в пансионате. В момент визита сотрудников полиции в пансионате находились несовершеннолетние - 13 детей. Один из них мальчик, который сигнализировал, что с ним там плохо обращаются, якобы наносят телесные повреждения. В настоящее время ребёнок передан своему родному отцу", - сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

По данным правоохранителей, продолжается досудебное расследование.

Напомним, в начале года в нескольких пансионатах прошли обыски. Тогда постояльцы рассказали шокирующие подробности о деятельности благотворительных учреждений. Молодых людей заставляли молиться и участвовать в богослужениях неквалифицированные сотрудники. Там же силовики нашли иностранную религиозную литературу и учебные материалы, признанные экстремистскими.