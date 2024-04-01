Избивали и вымогали деньги: 25 членов ОПГ задержали в Караганде
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Карагандинской области оперативниками УБОП совместно с прокуратурой пресечена деятельность преступной группировки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Установлена причастность данной группировки к 12 преступлениям.
Потерпевшие являются работниками АО “Кармет”, индивидуальными предпринимателями и студентами высших учебных заведений. Подозреваемые, преследуя корыстный умысел, совершали преступления, дерзко нарушая общественный порядок, избивали, вымогали имущество и отбирали деньги.
"В целом задержаны 25 членов группировки. Из них 10 наиболее активных арестованы. В ходе обысков изъяты огнестрельное и холодное оружия, боеприпасы, религиозная литература и крупная сумма денежных средств. В настоящее время проверяется их причастность к другим преступлениям. Иная информация в интересах следствия не разглашается, – сообщил начальник департамента – официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.
Самое читаемое
- "Там мы никто": видеоролик казахстанца шокировал пользователей Сети
- Из-за нехватки электромощностей в Костанае не могут начать строительство домов
- Решения Токаева по паводковой ситуации прокомментировал политолог
- Сельская учительница несколько дней охраняет свой затопленный дом в Павлодарской области
- Конь Кабирхан из Казахстана выступил в гонке за три миллиарда в Дубае