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Избили "мальчика" и "девочку": героев скандального видео наказали в Актобе
В Актобе к административной ответственности привлекли девятерых участников драки, а также двух "операторов", которые сняли на видео конфликт нарушителей с полицейскими, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
После того, как стражей порядка в соцсетях обвинили в избиении посетителей ресторана "Улытау", полицейским пришлось провести расследование: изучить записи с видеожетонов сотрудников, а также просмотреть видео с камер наблюдения, где запечатлено начало конфликта.
"Установлены девять участников драки возле ресторана "Улытау", среди которых есть и женщины. На двух участников данного инцидента составлены протоколы по статье 667 КоАП РК "Неповиновение представителям власти", и на четверых по статье 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство". На женщину и водителя такси, которые снимали происходящее на телефон и распространили заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство сотрудников полиции, составлены протоколы об административном правонарушении по статье 73-3 КоАП РК "Клевета". Все материалы направлены в административный суд города Актобе для принятия законного решения", — прокомментировали в МВД РК.
Напомним, в соцсетях распространилось видео, автор которого утверждает, что полицейские в новогоднюю ночь избили гостей праздничного корпоратива в ресторане. Снимавшая женщина возмущенно кричала, что избивают их "мальчика" и "девочку".
Позже в МВД прокомментировали видео. Выяснилось, что пьяные посетители избили друг-друга ещё до приезда полиции. Стражи порядка приехали разнимать дерущихся, но встретили яростное сопротивление.
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