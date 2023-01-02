Праздник закончился вызовом ОМОНа: в МВД прокомментировали скандальное видео из Актобе

Фото: ehonews.kz

В СМИ появились видео из Актобе, где автор утверждает, что полицейские в новогоднюю ночь избили участников драки в ресторане "Улытау". Инцидент прокомментировали в В МВД, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Снимавшая женщина возмущенно кричала, что полицейские избивают их "мальчика" и "девочку".

В МВД заявили, что после публикации видео в издании "Орда" проанализировали записи с видеожетонов полицейских, которые выехали для задержания участников конфликта.

"31 декабря 2022 года в 1:35 часов на телефон 102 центра оперативного управления поступило сообщение о том, что возле ресторана "Улытау" в Актобе идёт драка. На место незамедлительно были направлены наряды комплексных сил полиции. Участники потасовки в состоянии алкогольного опьянения, игнорируя замечания со стороны прибывших сотрудников полиции, продолжали выяснять отношения между собой: "мальчик" и "девочка" были избиты в ходе драки между конфликтующими ещё до прибытия полицейских. Более того, участники конфликта оказывали активное сопротивление задержанию. Все они были доставлены в отдел полиции. Факты рукоприкладства со стороны полицейских ни в ресторане, ни при задержании не выявлены", — сообщили в МВД.

В ведомстве уточнили, что за нарушение общественного порядка и неуважение к окружающим, в отношении четверых человек были составлены административные протоколы по статье 434 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях "Мелкое хулиганство".