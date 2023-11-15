Избил пенсионерку и повредил 12 авто: при чем тут судья из ВКО?
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Пьяный дебошир избил пенсионерку и повредил 12 автомобилей в Усть-Каменогорске. Звонок в полицию поступил в три часа ночи. Горожанка заявила, что неизвестный разбил стекло на её машине. А когда женщина бросилась во двор, погромщик ударил её в грудь, повалил на землю и пнул, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
Погромщика задержали. Правоохранители изучают записи "Сергека", а также ищут свидетелей. К сожалению, действия злоумышленника не попали на камеры видеонаблюдения соседнего гастронома.
Почти сразу соцсети облетела информация, что ночной дебош устроил человек по имени Ернар Ерболатов - полный тёзка председателя специализированного межрайонного экономического суда ВКО. Совпадение это, или закон преступил служитель Фемиды, в суде не комментируют. Журналистам ответили, что "проводится проверка достоверности информации". Пока не поступило сведений ни от полиции, ни от прокуратуры.
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