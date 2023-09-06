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Избиение заключённого в колонии Атбасара: 14 сотрудников уволены

Сегодня, 13:09
АВТОР
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inbusiness.kz Сегодня, 13:09
Сегодня, 13:09
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Фото: inbusiness.kz

В результате служебного расследования в колонии Акмолинской области уволены 14 сотрудников, причастных к избиению заключённого за отказ мыть туалеты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК.

"По размещенному в социальных сетях видео сообщаем, что при пресечении фактов неподчинения законным требованиям администрации учреждения ДУИС по Акмолинской области с применением спецсредств, усматриваются признаки превышения сотрудниками служебного положения", - говорится в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, по результатам проведенного служебного расследования решением дисциплинарной комиссии начальник областного Департамента уголовно-исполнительной системы и его заместитель, а также начальник колонии представлены к отстранению от занимаемых должностей.

Кроме того, 11 сотрудников причастных к правонарушению, представлены к увольнению по отрицательным мотивам из ОВД.

В настоящий момент органами прокуратуры проводится досудебное расследование.

Ранее в сети появилось видео избиения заключённого, которое опубликовал в Facebook Вадим Курамшин. По его словам, это произошло в колонии строгого режима города Атбасар.

Сотрудники колонии избили заключённого за отказ мыть туалеты в колонии Акмолинской области.

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