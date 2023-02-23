Избиение в детдоме Атырау: полиция начала расследование

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В Атырау начато расследование после сообщения об избиении воспитанников детдома "Шанырак", передаёт BaigeNews.kz.

Информация об инциденте изначально появилась в соцсетях. Пользователи сообщили, что побоям подверглись девятилетний мальчик и пятилетняя девочка. Мальчик сообщил об этом, позвонив по "телефону доверия".