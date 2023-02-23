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pixabay.com Сегодня, 17:23
150
Сегодня, 17:23
150
Фото: pixabay.com

Избиение в детдоме Атырау: полиция начала расследование

В Атырау начато расследование после сообщения об избиении воспитанников детдома "Шанырак", передаёт BaigeNews.kz.

Информация об инциденте изначально появилась в соцсетях. Пользователи сообщили, что побоям подверглись девятилетний мальчик и пятилетняя девочка. Мальчик сообщил об этом, позвонив по "телефону доверия".

"Ведётся досудебное расследование по части 1 статьи 140 Уголовного кодекса РК - "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьёй 201 УПК РК", - сообщили в департаменте полиции Атырауской области.

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#детдом #происшествия #Атырау #избиение
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:23
150
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