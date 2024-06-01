Из-за утечки серной кислоты в области Жетысу пришлось эвакуировать сельчан

На железнодорожной станции Малайсары Кербулакского района области Жетысу в вагоне-цистерне обнаружена утечка серной кислоты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Утечка произошла из аварийного клапана диаметром 25 мм.