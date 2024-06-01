Из-за утечки серной кислоты в области Жетысу пришлось эвакуировать сельчан
Сегодня, 19:16
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:16Сегодня, 19:16
62Фото: МЧС РК
На железнодорожной станции Малайсары Кербулакского района области Жетысу в вагоне-цистерне обнаружена утечка серной кислоты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Утечка произошла из аварийного клапана диаметром 25 мм.
"Спасатели провели заблаговременную эвакуацию сельчан из 46 местных домов. Были проведены работы по охлаждению вагона-цистерны.Жертв и пострадавших нет. Угрозы жизни и здоровью населения не имеется", — говорится в сообщении.