Из-за угрозы схода лавин закрыта трасса в ВКО

"КазАвтоЖол" сообщил об ограничении движения автотранспорта из-за ухудшения погодных условий в Восточном Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

По состоянию на 21:00 17 марта закрыта республиканская автодорога общей протяженностью 160 км.

В связи с угрозой самопроизвольного схода снежных лавин для всех видов автотранспорта запрещено движение по трассе "Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи", на участке от села Ушановское до города Алтай.

К этому часу на республиканских дорогах задействовано 266 единиц техники и 298 человек.