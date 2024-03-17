Из-за угрозы схода лавин закрыта трасса в ВКО
Сегодня, 21:05
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Сегодня, 21:05Сегодня, 21:05
54Фото: pixabay
"КазАвтоЖол" сообщил об ограничении движения автотранспорта из-за ухудшения погодных условий в Восточном Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
По состоянию на 21:00 17 марта закрыта республиканская автодорога общей протяженностью 160 км.
В связи с угрозой самопроизвольного схода снежных лавин для всех видов автотранспорта запрещено движение по трассе "Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи", на участке от села Ушановское до города Алтай.
К этому часу на республиканских дорогах задействовано 266 единиц техники и 298 человек.
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