  • 27 Мая, 08:13
  • BAIGENEWS

Из-за турбулентности в самолёте Доха – Дублин пострадали 10 человек

Сегодня, 06:51
АВТОР
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 06:51
Сегодня, 06:51
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Более 10 человек пострадали во время попадания в зону турбулентности самолёта, выполнявшего рейс Доха – Дублин, передает BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.

Помощь потребовалась шести пассажирам и шести бортпроводникам. Они получили различные травмы.

После приземления самолёт встретили службы экстренной помощи, включая полицию аэропорта и пожарно-спасательную служб.

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