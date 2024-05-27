Из-за турбулентности в самолёте Доха – Дублин пострадали 10 человек
Сегодня, 06:51
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Сегодня, 06:51Сегодня, 06:51
128Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
Более 10 человек пострадали во время попадания в зону турбулентности самолёта, выполнявшего рейс Доха – Дублин, передает BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.
Помощь потребовалась шести пассажирам и шести бортпроводникам. Они получили различные травмы.
После приземления самолёт встретили службы экстренной помощи, включая полицию аэропорта и пожарно-спасательную служб.
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