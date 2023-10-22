Из-за снегопада ограничили движение на трассе в СКО
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Снег и плохая видимость стали причной для ограничения движения транспорта на двух участках трассы в Северо-Казахстанской области,, передаёт BaigeNews.kz.
"В связи со снегом и ограниченной видимостью на двух участках дороги "Кокшетау-Рузаевка" введено ограничение движения для всех видов транспорта. Первый участок — от границы Акмолинской области до села Рузаевка (территория СКО). Второй участок — от города Кокшетау до границы СКО (территория Акмолинской области)", — говорится в сообщении национального оператора "КазАвтоЖол".
Ранее для автотранспорта закрыли дорогу "Кокшетау-Атбасар" и "Астана-Кокшетау" в Акмолинской области.
Напомним, по прогнозам "Казгидромета" в понедельник в некоторых регионах страны ожидаются дождь, снег, туман и гололёд.
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