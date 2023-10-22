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Движение на некоторых трассах в Акмолинской области ограничили из-за непогоды

Сегодня, 20:41
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 20:41
Сегодня, 20:41
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Фото: pixabay.com

Из-за ухудшения погодных условий в Акмолинской области закрыли загородные трассы, передаёт BaigeNews.kz.

По информации национального оператора "КазАвтоЖол", в регионе 22 октября с 20:30 вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на автомобильной дороге "Кокшетау-Атбасар". 

"Кроме того, в связи с непогодой с 22:00 часов планируется ввести ограничение движения на автомобильной дороге "Астана-Кокшетау" (Астана-Щучинск-Кокшетау). Дорожники Акмолинской области перешли на усиленный режим работы. На данный момент на линии находится 30 едициц спецтехники", — говорится в сообщении.

В "КазАвтоЖоле" также напомнили номер круглосуточного колл-центра — 1403.

 

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