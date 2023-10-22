Движение на некоторых трассах в Акмолинской области ограничили из-за непогоды
Сегодня, 20:41
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Сегодня, 20:41Сегодня, 20:41
272Фото: pixabay.com
Из-за ухудшения погодных условий в Акмолинской области закрыли загородные трассы, передаёт BaigeNews.kz.
По информации национального оператора "КазАвтоЖол", в регионе 22 октября с 20:30 вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на автомобильной дороге "Кокшетау-Атбасар".
"Кроме того, в связи с непогодой с 22:00 часов планируется ввести ограничение движения на автомобильной дороге "Астана-Кокшетау" (Астана-Щучинск-Кокшетау). Дорожники Акмолинской области перешли на усиленный режим работы. На данный момент на линии находится 30 едициц спецтехники", — говорится в сообщении.
В "КазАвтоЖоле" также напомнили номер круглосуточного колл-центра — 1403.
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