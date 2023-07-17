- Из-за сильного ветра и дождя в Атырау снесло крыши домов 00:35 187
- Умерла актриса и певица Джейн Биркин 16.07.2023 316
- Лифт с людьми сорвался в музейном комплексе "Алжир" близ Астаны 16.07.2023 432
- Сколько заработала Елена Рыбакина в 2023 году 16.07.2023 401
- Сильную жару и неустойчивую погоду обещают казахстанцам в понедельник 16.07.2023 235
- Семь человек погибли в жутком ДТП в Атырауской области 16.07.2023 651
- Пил чай с пирожным: мажилисмен Бакытжан Базарбек объяснил, что делал в казино 16.07.2023 554
- Подростка спасли на озере Алаколь 16.07.2023 419
- Токаев выразил соболезнования президенту Республики Корея 16.07.2023 462
- Как готовятся к отопительному сезону в Астане 16.07.2023 393
- Андрей Голубев стал победителем "Челленджера" в Австрии 16.07.2023 493
- Пенсионерка избила чужого ребёнка на футбольном поле в Актау 16.07.2023 597
- Подростки заблудились в горах Алматы 16.07.2023 440
- Жибек Куламбаева впервые выиграла турнир серии ITF W 60 в Риме 16.07.2023 560
- Семья с шестью детьми на катамаране чуть не утонула на Капшагайском водохранилище 16.07.2023 816
- В Турции бушуют лесные пожары 16.07.2023 488
- Известная эпичным похудением боксёрша оголила грудь после своей победы 16.07.2023 2828
- Минздрав РК обновил состав аптечки для оказания первой помощи 16.07.2023 556
- Угрожавший перейти на территорию России пожар в "Ертiс орманы" удалось локализовать 16.07.2023 577
- В Уральске борются с последствиями ливней 16.07.2023 492
- Десятки овец погибли в селе Павлодарской области из-за пожара 16.07.2023 496
- Шесть человек вызволили из огненной ловушки полицейские в Акмолинской области 16.07.2023 500
- Синтетические наркотики стоимостью более 100 млн тенге нашли у жителя Костанайской области 16.07.2023 517
- Казахстанский блогер захотел прожить месяц на минимальную зарплату, но не смог 16.07.2023 605
- Подозреваемого в жестоком убийстве девочки в Туркестане взяли под стражу на два месяца 16.07.2023 663
- Работала в Голливуде, а затем стала дальнобойщиком — правдивая история казахстанки 16.07.2023 864
- Сотни рейсов отменили в Италии 16.07.2023 540
- Азат Максум догнал Шавката Рахмонова после победы над Тайсоном Нэмом 16.07.2023 553
- Ак Баур: храм под открытым небом или центр мира? 16.07.2023 563
- Ещё два вертолёта прилетели на подмогу пожарным в "Ертіс орманы" 16.07.2023 509
- Как в Казахстане разводят пастушьих собак с самым высоким интеллектом 16.07.2023 2353
- В Алматы снова обещают ухудшение качества воздуха 16.07.2023 577
- Непобеждённый Азат Максум ярко ворвался в UFC 16.07.2023 650
- Более 1200 рекламных вывесок демонтировали в Астане из-за нарушений дизайн-кода 16.07.2023 528
- Криштиану Роналду вошёл в Книгу рекордов Гиннеса 16.07.2023 625
- Казахстанским блогерам нужно зарегистрироваться в качестве предпринимателей до сентября 16.07.2023 608
- Какие заболевания вызывает регулярный недосып 16.07.2023 1032
- Суд назначил штраф за осквернение памятника Абаю в ВКО 16.07.2023 4508
- Чешская теннисистка стала победительницей Уимблдона-2023 16.07.2023 655
- Ещё 150 человек направлены на тушение пожара в "Ертіс орманы" 16.07.2023 621
- Начали очистку водохранилища, снабжающего Астану питьевой водой 16.07.2023 581
- В США бесплатно раздают телевизоры, которые всегда показывают рекламу 15.07.2023 887
- Неисправный трос вертолёта и подмога из разных городов: как тушат пожар в "Ертіс орманы" 15.07.2023 728
- Град размером с куриное яйцо выпал в Новосибирске 15.07.2023 780
- Дождь, ветер и сильная жара. Каким будет воскресенье в Казахстане 15.07.2023 617
- Как SATISFACION FEST влияет на развитие креативной индустрии в Казахстане 15.07.2023 587
- Пожар в "Ертис орманы": сохраняется угроза перехода огня на территорию России 15.07.2023 663
- Ксению Собчак и Маргариту Симоньян пытались убить — российские СМИ 15.07.2023 1270
- Начальника управления миграционной полиции Шымкента задержали по подозрению во взятке 15.07.2023 831
- В Голливуде бастуют актёры и сценаристы 15.07.2023 668
- 16-летнего дропера задержали киберполицейские в Костанае 15.07.2023 741
- Угроза обошла стороной: жителей села в Павлодарской области передумали эвакуировать из-за лесного пожара 15.07.2023 712
- Крупный лесной пожар из Павлодарской области движется в Россию 15.07.2023 916
- На место пожара в "Семей Орманы" вылетел глава МЧС 15.07.2023 649
- BaigeNews LIVE: легенда клубной музыки Адам Клей рассказал, почему приехал в Казахстан 15.07.2023 711
- Туристов просят покинуть зону отдыха из-за пожара в "Семей орманы" 15.07.2023 653
- Российский чемпион внезапно набросился на бойца после брошенного ему вызова 15.07.2023 683
- Студент из Шымкента предотвратил попытку кражи в итальянском метро 15.07.2023 4043
- Налог для въезжающих на Бали туристов введут с 2024 года 15.07.2023 589
- Иномарка сбила верблюда в Актау: госпитализированы двое пострадавших 15.07.2023 667
- Начато строительство крупнейшего в мире термоядерного ракетного двигателя 15.07.2023 666
- Заболеваемость менингитом растёт в Алматы 15.07.2023 6684
- С начала года из водоёмов страны спасены 153 человека — МЧС 15.07.2023 626
- Россиянин отправил казахстанца в страшный нокаут коленом 15.07.2023 2108
- Сотрудник акимата воровал у государства миллионы с помощью ЭЦП акима 15.07.2023 1130
- В горах Баянаульского нацпарка тушат крупный пожар 15.07.2023 880
- Древние ковры как пересечение культур: что общего у казахов, шумер и египтян 15.07.2023 959
- Казахстанская теннисистка пробилась в финал турнира в Риме 15.07.2023 689
- Началась пандемия кошачьего коронавируса 15.07.2023 1387
- Жителям Алматы советуют меньше гулять на свежем воздухе в субботу 15.07.2023 1416
- Нуждающейся семье из Мангистау подарили квартиру 15.07.2023 842
- Воевавшего в ЛНР ополченца депортировали из России в Казахстан 15.07.2023 74767
- Ребенок заболел корью в ВКО 15.07.2023 630
- Козы отравляют жизнь сельчанам под Алматы 15.07.2023 836
- В Шымкенте обнаружили около 400 самовольно захваченных участков земли 15.07.2023 954
- Определились все финалисты Уимблдона-2023 после вылета Рыбакиной 15.07.2023 817
- В Китае казнили воспитательницу детского сада 15.07.2023 3042
- Улицы Костаная затопило после долгожданного дождя 15.07.2023 834
- Убийство девочки в Туркестанской области: родные погибшей рассказали новые подробности 15.07.2023 12660
- На нашествие каракуртов пожаловались сельчане в ЗКО 14.07.2023 806
- LOADING...
Сегодня, 00:35
187
187Фото: AtyrauPress
Из-за сильного ветра и дождя в Атырау снесло крыши домов
Вчера ночью в поселке Талгайран-2, недалеко от города Атырау из-за дождя и ветра снесло крыши жилых домов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на AtyrauPress.
15 июля в 22:00 часов из-за проливного дождя, длившегося 10 минут, и сильного ветра в поселке Талгайран-2 снесло крыши двух домов. А также упал электрический столб, в результате село осталось без электричества. В настоящее время рабочая группа АО "Атырау-Жарык" занимается восстановительными работами по обеспечению села электроэнергией.
Отметим, что 15 июля в Атырауской области синоптики прогнозировали грозы и порывы ветра 15-20 метров в секунду.
Поделитесь:
-
Trend news
- Пил чай с пирожным: мажилисмен Бакытжан Базарбек объяснил, что делал в казино 16.07.2023 552
- Пенсионерка избила чужого ребёнка на футбольном поле в Актау 16.07.2023 595
- Известная эпичным похудением боксёрша оголила грудь после своей победы 16.07.2023 2810
- Казахстанский блогер захотел прожить месяц на минимальную зарплату, но не смог 16.07.2023 605
- Подозреваемого в жестоком убийстве девочки в Туркестане взяли под стражу на два месяца 16.07.2023 662
- Работала в Голливуде, а затем стала дальнобойщиком — правдивая история казахстанки 16.07.2023 864
- Начальника управления миграционной полиции Шымкента задержали по подозрению во взятке 15.07.2023 831
- Студент из Шымкента предотвратил попытку кражи в итальянском метро 15.07.2023 4039
- Сотрудник акимата воровал у государства миллионы с помощью ЭЦП акима 15.07.2023 1130
- Семилетнюю девочку с особой жестокостью убили в Алматы 13.07.2023 6663
- Скрывавшегося от полиции казахстанца нашли в лагере беженцев в Германии 13.07.2023 1091
- Владельцы салонов боди-массажа просят защитить их от произвола полицейских в Казахстане 13.07.2023 1397
- Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" возглавил казахстанский футбольный клуб 11.07.2023 1403
- Три-четыре: видео с атыраускими строителями на зарядке покорило Тик-Ток 11.07.2023 1353
- Максим Фадеев подал иск в суд на один из баров Алматы 10.07.2023 28016
- Илон Маск высказался о жене Цукерберга 09.07.2023 3538
- Во время отстрела птиц случайно застрелили подростка в Туркестанской области 09.07.2023 1566
- Родственники погибшей спортсменки в Актау требуют независимой экспертизы 08.07.2023 6755
- Дело о смерти студентки в Актау из "доведения до самоубийства" переквалифицировали в "убийство" 07.07.2023 2844
- Обрушение кровли в Павлодаре: из-под завалов вытащили двоих пострадавших 07.07.2023 1957
- Кровля торгового дома в Павлодаре обрушилась на припаркованные рядом автомобили 07.07.2023 2294
- Мальчик по имени Астана мечтает стать пилотом 06.07.2023 2421
- Замдиректора филиала Казпочты осудили в Павлодаре 06.07.2023 1804
- В Туркестанской области четвёртый день ищут упавшего с горы альпиниста 06.07.2023 1917
- Отстреливал собак и продавал их мясо: актюбинскому живодёру вынесли приговор 05.07.2023 2625
- Арестован пятый подозреваемый в изнасиловании девочки в Уральске 05.07.2023 5764
- Сын депутата Даулета Турлыханова арестован на 15 суток 05.07.2023 2146
- "60 тысяч из аэропорта до центра"— эксперта из США пытались обмануть таксисты в Алматы 05.07.2023 1664
- "Караганда — русский город": на казахстанку завели уголовное дело из-за провокационной фразы 05.07.2023 4947
- Я этого не оставлю просто так - Турлыханов пригрозил тем, кто хайпует на имени его сына 04.07.2023 4606
- Проституток с клиентами обнаружили в коттедже в Алматы 04.07.2023 3074
- "Я физически слаб" - фото истощённого Саакашвили шокировало общественность 04.07.2023 3241
- “Ваша дочь виновна в ДТП”: Лжеполицейские обманывали пенсионерок в Шымкенте 04.07.2023 1945
- В изнасиловании 13-летней девочки подозревают школьников в Уральске 03.07.2023 3672
- Торегали Тореали получил ещё 15 суток ареста 03.07.2023 3151
- На границе с Китаем таможенники изъяли более 155 тонн вейпов 03.07.2023 2161
- Сын депутата Турлыханова сбежал из воинской части в городе Конаев 03.07.2023 2115
- Бухгалтер детсада похитила 38 миллионов тенге в области Жетысу 03.07.2023 2196
- Кайрату Боранбаеву отменили приговор из-за отсутствия оригинала документа с ценой на газ 02.07.2023 13618
- Не понравилось, что дорогу закрыли на ремонт: водитель чуть не задушил рабочего в Алматы 01.07.2023 2694
- Куда сходить на день Астаны? Город готовится провести масштабное празднование 01.07.2023 2023
- Задержание российского "хакера" в Казахстане прокомментировали в Генпрокуратуре 29.06.2023 3122
- Давку за подарки на Курбан айт устроили женщины в Атырау 29.06.2023 3964
- Назарбаев больше не будет возглавлять советы НИШ и собственного фонда 29.06.2023 2863
- Семье тяжелоатлета Владимира Седова выплатят пять миллионов тенге 28.06.2023 3203
- 58 человек отравились в кафе быстрого питания в Кентау 28.06.2023 2708
- Труп мужчины обнаружили на территории здания полиции в СКО 28.06.2023 3139
- Тайный вход на неработающие шахты обнаружен в Акмолинской области 28.06.2023 3686
- Крупный град повредил десятки авто в Омске 28.06.2023 3276
- Казахстанцы вошли в топ-5 рейтинга по объёмам скупки недвижимости в Турции 28.06.2023 3040
- Знакомились в Facebook и вымогали деньги - группу "охотниц на мужчин" задержали в Кызылорде 27.06.2023 2524
- Парень и девушка создали идеальные условия для выращивания конопли в квартире в Экибастузе 27.06.2023 3475
- Смаилов пригрозил увольнениями, если чиновники сорвут подготовку к зиме 27.06.2023 2129
- Зачем Лукашенко звонил Назарбаеву: комментарий МИД РК 26.06.2023 4605
- Задержан бывший замглавы АО "Озенмунайгаз" Ермек Карамурзаев 26.06.2023 3397
- Секс-позы изображали выпускники школ: управление образования прокомментировало видео 26.06.2023 180212
- Жителя Тараза шантажировали из-за эротического видео 26.06.2023 2525
- Прогрев года: в ответ на шутки и мемы Иосиф Пригожин опубликовал клип Валерии 25.06.2023 5146
- "Беру фамилию жены": продюсер Пригожин прокомментировал шутки в соцсетях 25.06.2023 5728
- Если дал слово, сдержи его, как настоящий мужчина: Димаш дал первый концерт после смерти дедушки 25.06.2023 5211
- Пропавшего полицейского нашли мёртвым в Акмолинской области 25.06.2023 4099
- В Акмолинской области пропал заместитель начальника отдела полиции 25.06.2023 3429
- Крупные хищения в сфере образования Алматы, Шымкента и трёх областей вскрыл Антикор 23.06.2023 8158
- Запрет на выезд из Казахстана поставили 7 тысячам неплательщиков алиментов 23.06.2023 2990
- Взрывное устройство было на теле и руках. Новые подробности о захвате заложников в Kaspi банке 23.06.2023 22332
- За прикосновения к пятилетней девочке мужчину доставили в полицию 22.06.2023 4034
- "Нужно брать токал" - казахстанский певец поддержал многожёнство 22.06.2023 17277
- ОПГ из чиновников незаконно зарегистрировала 350 тысяч автомобилей в Астане 21.06.2023 5876
- Нападение на мать Фирузы Шариповой совершено в Таразе 20.06.2023 11876
- Арыстанбеку Мухамедиулы вынесли приговор 20.06.2023 3739
- "Бывшие сутенёры и проститутки тренировали детей по программе "Арт-спорт" - депутат 20.06.2023 5653
- Министр науки и высшего образования Казахстана вернул своих детей из Кипра 20.06.2023 3968
- Министр экологии рассказала о судимости своего отца 19.06.2023 3890
- "Невозможно дышать и ничего не видно" - ситуация с задымлением в Астане ухудшилась 19.06.2023 4200
- Астану окутал дым - пожарные все ещё не могут потушить огонь 19.06.2023 4336
- Журналистку из Казахстана убили в Грузии 19.06.2023 5057
- Три новых банка могут появиться в Казахстане 19.06.2023 3452
- Загадочная смерть: военнослужащий умер после тренировки в Шымкенте 19.06.2023 4489
- Пожар пытаются потушить на территории Астаны 19.06.2023 28670
- "Статистика по сельхозпродукции преувеличена"- депутат о нездоровой конкуренции между акиматами 19.06.2023 3035
-
- Токаев выразил соболезнования президенту Республики Корея 16.07.2023 461
- Минздрав РК обновил состав аптечки для оказания первой помощи 16.07.2023 555
- Токаев провёл телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов 13.07.2023 859
- Обнаружены недочёты в работе Минэнерго, KEGOC и "КазМунайГаза" - Токаеву доложили о причинах аварий на МАЭК 13.07.2023 1136
- Токаев выразил соболезнования родным Сеильды Байшакова 12.07.2023 1336
- Токаев подписал поправки в закон о прокуратуре 12.07.2023 1118
- Токаев подписал закон об онлайн-рекламе 10.07.2023 1486
- Назначен глава Комитета среднего образования 05.07.2023 1786
- Токаев подписал подписал закон "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" 05.07.2023 1799
- "Астана входит в число самых быстрорастущих столиц мира" - президент 05.07.2023 1868
- "Решение о переносе столицы далось непросто" - Токаев высказался о роли Назарбаева в истории Астаны 05.07.2023 1859
- В честь Дня столицы в Астане проходит форум городов-побратимов 05.07.2023 1900
- Президент подписал Закон "О профессиональных квалификациях" 04.07.2023 2111
- Токаев примет участие в форуме городов-побратимов Астаны 04.07.2023 2109
- Япония входит в десятку крупнейших инвесторов казахстанской экономики - Токаев 04.07.2023 1700
- Коран Кенесары хана передали Духовному управлению мусульман Казахстана 04.07.2023 2188
- "За 20 лет страны ШОС не реализовали ни одного крупного экономического проекта" - Токаев 04.07.2023 2007
- Токаев поздравил Байдена с Днём независимости США 04.07.2023 1814
- Токаев поручил ужесточить ответственность за безопасность детей 03.07.2023 2089
- Восемь работ претендуют на премию Республики Казахстан в области науки 03.07.2023 2292
- Токаев примет участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС 03.07.2023 2084
- Токаев обсудил с Юрием Пя меры по повышению качества оказания медпомощи в Казахстане 03.07.2023 1828
- "Избавиться от волокиты и судейских ошибок" - о чём сообщил Токаеву глава ВС 03.07.2023 2014
- Президент наградил военнослужащих, тушивших пожар в области Абай 02.07.2023 1829
- Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днём домбры 02.07.2023 2504
- Токаев принял Майру Мухамедкызы 30.06.2023 2008
- "Мы ежегодно теряем целые населённые пункты" - Токаев о смертельных ДТП 30.06.2023 2136
- Президент поручил пресекать неподчинение сотрудникам полиции - люди должны уважать их 30.06.2023 3028
- Токаев назначил нового замглаву Минобороны 29.06.2023 2334
- Токаев и Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю Курбан Айта 28.06.2023 2105
- Верховный муфтий обратился к казахстанцам 28.06.2023 2283
- Курбан Айт способствует единению людей — Смаилов 28.06.2023 2034
- Токаев посетил мечеть Хазрет Султан 28.06.2023 2025
- Президент обратился к казахстанским журналистам 28.06.2023 1904
- Токаев поздравил казахстанцев с Курбан Айтом 28.06.2023 2174
- Токаев вручил журналистам премии и гранты в честь их профессионального праздника 27.06.2023 2713
- О темпах производства и резервах ГСМ доложили Токаеву 26.06.2023 2300
- Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана 26.06.2023 2207
- Вице-министра просвещения уволили с должности 26.06.2023 4242
- Токаев провёл внеочередное заседание Совета Безопасности 25.06.2023 2421
- Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности 24.06.2023 3245
- Токаев поговорил по телефону с Путиным 24.06.2023 4077
- Казахстан и Азербайджан подписали несколько меморандумов 24.06.2023 2661
- Об установке системы раннего обнаружения лесных пожаров доложили Токаеву 23.06.2023 2777
- Некоторые высказываются будто у казахов не было государственности. Это искажение нашей истории - Токаев 22.06.2023 39256
- Токаев провёл заседание Высшего совета по реформам 22.06.2023 2407
- Токаев примет участие в Форуме волонтеров в Астане 21.06.2023 3630
- Мы ценим немецкий подход к бизнесу - Токаев 20.06.2023 2917
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте 20.06.2023 2720
- Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины 20.06.2023 3617
- Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 20.06.2023 2949
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19.06.2023 3086
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 3447
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 3502
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 3820
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 4488
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 5194
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 4270
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 3693
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 3727
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 3567
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 4598
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 5553
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 4783
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 4034
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 3481
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 4372
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 3374
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 3809
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 3726
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 4148
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 4309
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 3827
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 4360
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 4572
- Вы понимаете, что погибло 14 человек? — Токаев прервал доклад вице-министра по ЧС 11.06.2023 6385
- Родным погибших назначат пособия, помогут с устройством детей в детские сады и вузы — Президент 11.06.2023 4781
- Президент объявил 12 июня Днём общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 6664
- Токаев на вертолёте проинспектировал пострадавшую от пожаров область Абай 11.06.2023 5053
- Токаев прилетел в область Абай, где бушуют лесные пожары 11.06.2023 4784