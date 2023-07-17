Из-за сильного ветра и дождя в Атырау снесло крыши домов

Фото: AtyrauPress

Вчера ночью в поселке Талгайран-2, недалеко от города Атырау из-за дождя и ветра снесло крыши жилых домов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на AtyrauPress.

15 июля в 22:00 часов из-за проливного дождя, длившегося 10 минут, и сильного ветра в поселке Талгайран-2 снесло крыши двух домов. А также упал электрический столб, в результате село осталось без электричества. В настоящее время рабочая группа АО "Атырау-Жарык" занимается восстановительными работами по обеспечению села электроэнергией.

Отметим, что 15 июля в Атырауской области синоптики прогнозировали грозы и порывы ветра 15-20 метров в секунду.