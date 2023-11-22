Из-за шторма в Актау сломался и ушёл под воду пирс
Сегодня, 02:55
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Сегодня, 02:55Сегодня, 02:55
95Фото: скриншот с видео lada.kz
В Актау из-за шторма был повреждён и ушёл под воду пирс, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.
Пользователи Сети также сняли на видео оставшийся без обшивки жилой дом в 12-м микрорайоне.
В ДЧС региона сообщили, что от сильного ветра пострадали два двухэтажных дома в селе Боранкул Бейнеуского района. У них сорвало часть кровли.
Спасатели предупреждают, что в регионе 22 ноября ожидается усиление ветра местами до 30 метров в секунду.
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