Из-за шторма в Актау сломался и ушёл под воду пирс

В Актау из-за шторма был повреждён и ушёл под воду пирс, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

Пользователи Сети также сняли на видео оставшийся без обшивки жилой дом в 12-м микрорайоне.

В ДЧС региона сообщили, что от сильного ветра пострадали два двухэтажных дома в селе Боранкул Бейнеуского района. У них сорвало часть кровли.

Спасатели предупреждают, что в регионе 22 ноября ожидается усиление ветра местами до 30 метров в секунду.