  • 22 Ноября, 03:41
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Из-за шторма в Актау сломался и ушёл под воду пирс

Сегодня, 02:55
АВТОР
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скриншот с видео lada.kz Сегодня, 02:55
Сегодня, 02:55
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Фото: скриншот с видео lada.kz

В Актау из-за шторма был повреждён и ушёл под воду пирс, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

Пользователи Сети также сняли на видео оставшийся без обшивки жилой дом в 12-м микрорайоне.

В ДЧС региона сообщили, что от сильного ветра пострадали два двухэтажных дома в селе Боранкул Бейнеуского района. У них сорвало часть кровли.

Спасатели предупреждают, что в регионе 22 ноября ожидается усиление ветра местами до 30 метров в секунду.

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