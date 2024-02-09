Из-за шквального ветра учатся дистанционно ученики второй смены ряда регионов Казахстана

В управлениях образования нескольких регионов Казахстана сообщили об отмене очных занятий из-за погоды, передаёт BaigeNews.kz.

В Астане на "дистанционку" отправили школьников с нолевого по девятые классы второй смены.

В Абайской области учиться дистанционно будут:

ученики с первого по 11 классы трёх школ Бескарагайского района;

ученики с первого по девятые классы 15 школ Жарминского района;

все школьников Бородулихинского района, Курчатова и Семея.

В Актюбинской области все школьники и студенты колледжей сегодня учатся дистанционно.

Все ученики второй смены в Караганде также останутся дома и будут учиться дистанционно.

В Костанайской области дистанционно учатся ученики вторых – седьмых классов Амангельдинского и Мендыкаринского районов и вторых - 11 классов Джангельдинского района.

В Павлодарской области все школьники второй смены и студенты двух начальных курсов колледжей также будут учиться дистанционно.