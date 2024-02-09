Из-за шквального ветра учатся дистанционно ученики второй смены ряда регионов Казахстана
Сегодня, 11:54
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Сегодня, 11:54Сегодня, 11:54
80Фото: baigenews.kz
В управлениях образования нескольких регионов Казахстана сообщили об отмене очных занятий из-за погоды, передаёт BaigeNews.kz.
В Астане на "дистанционку" отправили школьников с нолевого по девятые классы второй смены.
В Абайской области учиться дистанционно будут:
- ученики с первого по 11 классы трёх школ Бескарагайского района;
- ученики с первого по девятые классы 15 школ Жарминского района;
- все школьников Бородулихинского района, Курчатова и Семея.
В Актюбинской области все школьники и студенты колледжей сегодня учатся дистанционно.
Все ученики второй смены в Караганде также останутся дома и будут учиться дистанционно.
В Костанайской области дистанционно учатся ученики вторых – седьмых классов Амангельдинского и Мендыкаринского районов и вторых - 11 классов Джангельдинского района.
В Павлодарской области все школьники второй смены и студенты двух начальных курсов колледжей также будут учиться дистанционно.
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