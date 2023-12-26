Из-за санкций страдают народы, нуждающиеся в продовольствии — Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал агропромышленный комплекс важным направлением сотрудничества стран ЕАЭС, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, сегодня странам "евразийской пятёрки" удалось достичь высокого уровня продовольственной самообеспеченности.

"Вместе с тем, доля экспорта сельхозпродукции стран ЕАЭС на мировом рынке всё ещё остаётся крайне низкой, составляя чуть более двух процентов. И это в то время, когда на планете более 800 миллионов человек испытывают голод и нехватку продовольствия. Поставкам продовольствия, к сожалению, препятствует нынешняя геополитическая ситуация, где на первый план вышли санкции. В результате страдают народы, нуждающиеся в продовольствии", - сказал Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Он отметил, что по оценкам экспертов, потенциал стран ЕАЭС позволит прокормить около 600 миллионов человек.

"Поэтому налаживание тесных кооперационных связей для выпуска конкурентной, экологичной и экспортоориентированной продукции, соответствующей передовым международным стандартам, должно стать одной из наших приоритетных задач. Предстоит общими усилиями развивать системы агрологистики и хранения, внедрять цифровые решения в сферу сельского хозяйства. Нам нужно поработать над созданием совместных центров агроинноваций, которые бы занимались коммерциализацией и промышленным внедрением новых технологий в агропромышленном комплексе", – предложил лидер Казахстана.

По его мнению, новый импульс необходимо придать полноценной реализации фундаментальной основы ЕЭАС – свободы движения товаров

Несмотря на открытие таможенных границ, каждая из стран продолжает де-факто защищать внутренних производителей от конкуренции с другими участниками ЕАЭС.

"Нам предстоит устранить существующие барьеры и ограничения на общем рынке, а также ускорить введение единых технических регламентов. Полноформатное функционирование Интегрированной информационной системы ЕАЭС значительно сократило бы издержки бизнеса при перемещении товаров между странами-участницами. Большой потенциал продуктивного взаимодействия имеется в сфере электронной торговли. В прошлом году общий объем данного рынка в ЕАЭС достиг 80 миллиардов долларов. В ближайшей перспективе этот показатель может удвоиться. Однако это далеко не предел. Нам следует более активно работать над совершенствованием таможенных процедур и созданием эффективной и равноправной экосистемы онлайн-торговли", – подчеркнул глава государства.