Из-за ремонта на проспекте Райымбека в Алматы вводят реверсивное движение

Фото: Almaty.tv

Из-за реконструкции теплосетей с 28 июля по 10 августа в будет закрыто движение проспекту Райымбека от улицы Байзакова до улицы Казакова в западном направлении, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на сообщение Алматинских тепловых сетей.

На это время на данном участке будет действовать выделенная полоса реверсивного движения.

Кроме того, ежедневно с 15:00 до 19:00 часов будут действовать меры дополнительного контроля за дорожным движением.

Работы по восстановлению асфальта на проспекте Райымбека обещают завершить к началу учебного года.