Из-за паводков погибло 6,8 тысячи голов скота в Казахстане
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Из зоны подтоплений эвакуировано 102 тысячи голов скота в Казахстане. После работы Комиссии по возмещению ущерба и сверки данных подтверждена гибель 6,8 тысячи животных, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства.
"В регионах подтопления эвакуировано на безопасные участки 102 тысяч голов сельскохозяйственных животных, в том числе в Костанайской области – 23 тысячи голов, Акмолинской – 22 тысячи голов, Актюбинской и Атырауской областях – по 20 тысяч голов, в ЗКО – 4,8 тысячи голов. Работа будет продолжена по мере необходимости. Подтвердился падёж 6,8 тысячи голов сельскохозяйственных животных. 75 процентов общего падежа - это мелкий рогатый скот", - сообщил на брифинге в СЦК официальный представитель министерства сельского хозяйства Олжас Тлебалдин.
В зоне подтоплений оказалось 10 сибиреязвенных захоронений в трёх областях страны. Специальные рабочие группы, состоящие из ветеринарных и медицинских специалистов, направлены для забора проб грунта со всех объектов.
"По каждой пробе проведены ПЦР анализы и бактериологические исследования в Республиканской ветеринарной лаборатории и Национальном референтном центре по ветеринарии. Наличие возбудителя сибирской язвы не выявлено. То есть выхода спор сибирской язвы на поверхность земли не было, эпизоотическая ситуация стабильная. Во всех регионах активно ведётся плановая вакцинация против сибирской язвы, эмкара, ящура и других особо опасных болезней", - рассказал исполняющий обязанности председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора Самат Тюлегенов.
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