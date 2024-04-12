Из-за паводков погибло 6,8 тысячи голов скота в Казахстане

Из зоны подтоплений эвакуировано 102 тысячи голов скота в Казахстане. После работы Комиссии по возмещению ущерба и сверки данных подтверждена гибель 6,8 тысячи животных, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства.

"В регионах подтопления эвакуировано на безопасные участки 102 тысяч голов сельскохозяйственных животных, в том числе в Костанайской области – 23 тысячи голов, Акмолинской – 22 тысячи голов, Актюбинской и Атырауской областях – по 20 тысяч голов, в ЗКО – 4,8 тысячи голов. Работа будет продолжена по мере необходимости. Подтвердился падёж 6,8 тысячи голов сельскохозяйственных животных. 75 процентов общего падежа - это мелкий рогатый скот", - сообщил на брифинге в СЦК официальный представитель министерства сельского хозяйства Олжас Тлебалдин.

В зоне подтоплений оказалось 10 сибиреязвенных захоронений в трёх областях страны. Специальные рабочие группы, состоящие из ветеринарных и медицинских специалистов, направлены для забора проб грунта со всех объектов.