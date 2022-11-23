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Из-за непогоды закрыли часть трасс в трёх областях Казахстана
Из-за непогоды закрыты пять участков республиканских трасс в трёх областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на нацкомпанию "КазАвтоЖол".
В Актюбинской области из-за гололёда ограничено движение для грузового и общественного автотранспорта на трассе Самара-Шымкент (км 776-1153, участок Актобе - Иргиз). Для всех видов автотранспорта закрыто движение на этой же трассе на участке Хромтау - Иргиз (км 845-1153).
Также в Актюбинской области закрыто движение автотранспорта на автодороге Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай (км 0-198, участок п.Карабутак - с.Айке).
В Жетысуской области из-за метели для всех видов автотранспорта закрыта автодорога Сарыозек-Коктал (км 45-68).
В Западно-Казахстанской области из-за густого тумана ограничено движение для всех видов автотранспорта на трассе Уральск - Таскала - граница РФ (км 4-31, участок Уральск - п.Перемётное).
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