Из-за непогоды остаются закрытыми трассы в восьми регионах Казахстана

Ограничение движения транспорта действует на 20 автодорогах республиканского значения в восьми областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".

В области Абай из-за понижения температуры до 40 градусов мороза закрыты семь автодорог общей протяженностью 2174 километра по всем направлениям. Из-за метели, ветра и ограничения видимости ограничение действует для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями. Также закрыт участок от села Калбатау до села Кокпекты трассы "Омск-Майкапчагай".

В Восточно-Казахстанской области – семь автодорог общей протяженностью 1268 километров из-за понижения температуры до 45 градусов со знаком минус. Закрыты трассы по всем для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями направлениям.

В Жамбылской области закрыта автодорога "Алматы- Ташкент-Термез" от села Кенен до села Кайнар из-за снега, метели, ветра и ограничения видимости. Движение осуществляется через старый перевал Кордай.

В области Жетысу – участок от Ушарала до границы Абайской области трассы "Алматы-Усть-Каменогорск". Ограничение действует для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями.

В Карагандинской области – участок от Каркаралинска до границы области Абай трассы "Караганда-Аягоз-Бугаз". Ограничение - для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями.

В Костанайской области – участок от границы области Улытау до Аркалыка дороги "Жезказган-Петропавловск" для всех видов транспорта.

В Павлодарской области – от поселка Кенжеколь до границы области Абай трассы "Омск-Майкапчагай" для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями.

В области Улытау из-за сильного ветра, и мороза участок от поселка Улытау до границы Костанайской области трассы "Жезказган-Петропавловск" для всех видов транспорта.

Отмечается, что на автодорогах республиканского значения задействовано 419 единиц техники и 785 человек.