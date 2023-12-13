Из-за непогоды Китай перестал принимать грузы из Казахстана

Введён запрет до 25 декабря на приём грузов в контейнерах, зерновозов, зерновых грузов в крытых вагонах и растительных масел в цистернах через погранпереход Достык, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "Казакстан темир жолы".

Сообщается, что на станциях Достык (РК) и Алашанькоу (КНР) сложились крайне неблагоприятные метеоусловия, и приём грузов из Казахстана в Китай замедлен. На станции Алашанькоу приостановлена работа терминалов. Китай не принимает зерновозы, крытые вагоны с зерновыми грузами и продуктами перемола, цистерны с растительными маслами. Грузовые и контейнерные поезда стоят в ожидании.

"Передача поездов ночью с 12 по 13 декабря полностью была остановлена, днём – среднесуточный обмен поездами снизился в пять раз: с 15 до трёх составов", - сообщили в КТЖ.

В КТЖ также сообщили, что ввели запрет до 25 декабря на приём грузов в контейнерах, зерновозов, зерновых грузов в крытых вагонах и растительных масел в цистернах через погранпереход Достык.



Также в ведомстве отметили, что провели срочное совещание с представителями железной дороги КНР о возобновлении приема грузов.