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  • Из-за неизвестной болезни в Египте в Казахстане усилили контроль за зарубежными рейсами
pixabay.com Сегодня, 22:15
106
Сегодня, 22:15
106
Фото: pixabay.com

Из-за неизвестной болезни в Египте в Казахстане усилили контроль за зарубежными рейсами

В Казахстане усилили контроль за зарубежными рейсами. Всё из-за случаев неизвестного заболевания, выявленного в Египте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24". 

В Минздраве РК заявили, симптомы болезни схожи с лихорадкой денге. Это высокая температура, рвота и головокружение. Сейчас в аэропортах у прибывших пассажиров измеряют температуру, а в салонах самолётов между рейсами проводят дезинфекцию. Отметим, что лихорадкой денге уже заболели двое казахстанцев. Это житель столицы и павлодарец. Они заразились инфекцией в Тайланде. Переносчики этой болезни – комары. Врачи рекомендуют, находясь за границей, носить закрытую одежду и использовать средства от насекомых. 

"Если специалисты санитарно-эпидемиологической службы выявляют людей с высокой температурой, их сразу осматривают в медицинских пунктах в аэропортах. Если симптомы лихорадки денге подтверждаются, то пациентов направляют в городскую инфекционную больницу", — рассказала руководитель отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля Дарья Азимбаева.

 

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Сегодня, 22:15
106
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