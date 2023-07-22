Из-за неизвестной болезни в Египте в Казахстане усилили контроль за зарубежными рейсами

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В Казахстане усилили контроль за зарубежными рейсами. Всё из-за случаев неизвестного заболевания, выявленного в Египте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

В Минздраве РК заявили, симптомы болезни схожи с лихорадкой денге. Это высокая температура, рвота и головокружение. Сейчас в аэропортах у прибывших пассажиров измеряют температуру, а в салонах самолётов между рейсами проводят дезинфекцию. Отметим, что лихорадкой денге уже заболели двое казахстанцев. Это житель столицы и павлодарец. Они заразились инфекцией в Тайланде. Переносчики этой болезни – комары. Врачи рекомендуют, находясь за границей, носить закрытую одежду и использовать средства от насекомых.